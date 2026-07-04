Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Dragan Glamočić včera rokoval s veľvyslancom Marockého kráľovstva v Srbsku Omarom Amrarom o možnostiach ďalšieho zlepšenia bilaterálnej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín, veterinárstva, fytosanitárnej politiky, investícií a obchodu s poľnohospodársko-potravinárskymi výrobkami.
Počas rozhovoru bolo konštatované, že obe krajiny pestujú dlhoročné priateľské vzťahy založené na vzájomnej dôvere, rešpektovaní suverenity a územnej celistvosti a na kontinuálnom politickom dialógu, čo predstavuje dobrý základ pre ďalšie posilňovanie spolupráce v poľnohospodárskom sektore.
Minister zdôraznil, že Srbsko má významné kapacity v rastlinnej výrobe, ovocinárstve, živočíšnej výrobe a potravinárskom priemysle, zatiaľ čo Maroko disponuje cennými skúsenosťami v oblasti zavlažovania, manažmentu vodných zdrojov, produkcie ovocia a zeleniny a rozvoja exportne orientovaného poľnohospodárstva. Vyjadril presvedčenie, že existuje priestor pre intenzívnejšiu výmenu vedomostí, technológií a osvedčených postupov, ako aj pre zvýšenie objemu vzájomného obchodu a investícií.
Zdôraznilo sa tiež, že Maroko predstavuje dôležitú bránu na africký trh, zatiaľ čo Srbsko svojou výhodnou geografickou polohou, rozvinutým potravinárskym priemyslom a sieťou dohôd o voľnom obchode poskytuje dobré podmienky pre rozvoj investičnej spolupráce a spoločné pôsobenie na tretích trhoch.
Osobitná pozornosť bola venovaná spolupráci v oblasti inovácií v poľnohospodárstve, inteligentných zavlažovacích systémov, adaptácie na klimatické zmeny, vedecko-výskumných projektov a výmene skúseností medzi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami obidvoch krajín.