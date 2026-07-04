Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo vypísal súbeh na pridelenie prostriedkov na rozvoj poľovníckeho turizmu v AP Vojvodine v roku 2026, na ktorý bolo vyčlenených celkovo 80 miliónov dinárov vo forme nenávratných finančných prostriedkov.
Súbeh je otvorený do 16. júla a prostriedky sa prideľujú na zlepšenie ponuky poľovníckej turistiky užívateľov poľovných revírov. Ako je uvedené v súbehu, minimálna výška nenávratných prostriedkov na jednu žiadosť je 150 000 dinárov a maximálna nesmie presiahnuť tri milióny dinárov.
Nenávratné prostriedky na investície, bežnú údržbu objektov, ako aj na nákup vybavenia pre objekty poľovníckych združení sa stanovujú vo výške do 90 percent celkových oprávnených nákladov investície.
Právo na stimuly majú poľovnícke združenia, ktoré sú užívateľmi poľovných revírov v APV.