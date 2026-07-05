Padinské oddelenie Obecnej knižnice Kovačica už niekoľko rokov pravidelne organizuje tvorivé a edukatívne dielne pre deti a mládež. Tohtoročný program kreatívnych dielní v Padine bude trvať od 7. do 17. júla a ponúkne rôzne témy z oblasti vedy a umenia.
V utorok 7. júla sa usporiada dielňa zo psychológie na tému komunikácie a bude ju viesť Martina Hediová-Kirićová. Nasledovať budú kreatívno-edukatívne dielne zamerané na históriu a hudbu (8. júla, Vladimír Halaj), ekológiu a význam vody (10. júla, Božena a Blažena Pavelové), Francúzsko (13. júla, Melissa Širková), hmyz (14. júla, Ján Sabo), multimediálnu žurnalistiku (15. júla, Anna Širková) a chemické zmeny v našom okolí (17. júla, Ján Sabo).
Všetky dielne sa začínajú o 10.00 hodine.