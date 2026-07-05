Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pozýva na vyhodnotenie 16. ročníka fotosúbehu, ktorý tento rok má tému Duchovný život vojvodinských Slovákov. Vyhodnotenie sa uskutoční vo štvrtok 9. júla v priestoroch ÚKVS.
Ide o tradičnú aktivitu ÚKVS zameranú na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti. Po ukončení súbehu získané fotografie spolu s ich popisom budú zaradené do elektronickej databázy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Pri tejto príležitosti bude predstavená publikácia Zastavený čas. Ide o výber fotografií z fotosúbehov ÚKVS (2009 – 2025).