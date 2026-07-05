Včera podvečer Združenie petrovských výtvarných umelcov (ZPVU) usporiadalo v priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec otvorenie výstavy obrazov Krúžku výtvarného umenia Ludovica Sosnaka z Nadlaku v Rumunsku.
Prvá časť podujatia sa za prítomnosti hostí z Nadlaku a domácich priaznivcov umenia konala na nádvorí TO. V úvode sa prihovorila predsedníčka ZPVU Ivana Struhárová, ktorá menovite privítala hostí z Nadlaku a ostatných prítomných. Ako podotkla, na výstave je prezentovaných vyše 40 diel od deviatich autorov z Rumunska. Táto výstava svedčí o dlhoročnom partnerstve, úprimnom priateľstve a pevných kultúrnych väzbách medzi Petrovcom a Nadlakom. Následne sa slova ujal výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý zhodnotil vystavené diela a vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu oboch komunít.
O družbe s Nadlakom v mene ZPVU hovoril iniciátor výstavy Ján Makan a v mene Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Lačok, ktorý výstavu aj otvoril.
Krúžok výtvarného umenia Ludovica Sosnaka založil v roku 2017 prof. Ludovic Sosnak, po ktorom nesie krúžok aj svoje meno. Súčasný predseda krúžku Dr. Mihai Moruzi vo svojom prejave priblížil pôsobenie a činnosť členov. Keďže sa prihovoril po rumunsky, preklad zabezpečila výtvarná umelkyňa Ana Istrage, ktorá sa tiež poďakovala hostiteľom.
Hudobnú zložku programu podali členovia KUS Petrovská družina: sólovým spevom sa predstavila Marína Tordajiová za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka.
Potom sa prítomní presunuli do priestorov TO, aby si so záujmom pozreli bohatú a pôsobivú výstavu. Spoločné kamarátenie pokračovalo v neformálnom duchu pri občerstvení.
Výstava Krúžku výtvarného umenia Ludovica Sosnaka bude otvorená do 27. júla 2026.