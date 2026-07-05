Podujatie Dni broskýň 2026 sa konalo včera vo večerných hodinách v Novom Slankamene. Ide o tradičné kultúrno-umelecké a hospodárske podujatie, ktoré oslavuje tradície, ľudové dedičstvo a broskyne – chýrečné sriemske plody tohto regiónu.
Organizátorom podujatia bol tamojší KUS Dr. Đorđa Natoševića a ústredný program sa konal na školskom ihrisku v Novom Slankamene. Pred programom sa uskutočnil defilé účastníkov cez dedinu a na hlavnej križovatke na potešenie divákov všetci spoločne zatancovali známe užičko kolo, podobne ako aj v záverečnej časti programu na javisku.
V úvodnej časti programu na ihrisku privítali účastníkov a návštevníkov predstavitelia MS Nový Slankamen a KUS Dr. Đorđa Natoševića. V programe vystúpili viaceré folklórne súbory zo Srbska a Republiky Srbskej. Medzi účastníkmi boli aj členovia detskej tanečnej skupiny zo staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka, s ktorými pracujú choreografka Ružena Červenská a nacvičovateľka Katka Šašová.
Na ihrisku boli postavené stánky so suvenírmi a okolo javiska boli pripravené debničky s broskyňami, z ktorých mohol každý ochutnať tieto sladké plody. Podujatie vzniklo v roku 2000 s cieľom propagovať broskyne ako hlavnú značku tohto regiónu, prepojiť miestnych ovocinárov s odberateľmi a osláviť tradície rozmanitosti Sriemu.
Nový Slankamen je známy ako jedna z najväčších ovocinárskych dedín v Obci Inđija. Veľká časť miestnych obyvateľov sa živí práve z pestovania broskýň a jabĺk. Podujatie sa tradične organizuje každý rok v čase, keď je sezóna zberu broskýň v plnom prúde.