V Báčskej Palanke včera slávnostne odovzdali diplomy žiakom generácie, následne žiakom, ktorí získali Vukov diplom alebo diplom Kornelija Stankovića. Ocenenie, v podobe ďakovných listov, si prevzali aj žiaci, ktorí dosiahli úspechy na pokrajinských, republikových a medzinárodných súťažiach, ako aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa systému IOP-3.
Diplomy, ďakovné listy a vecné dary si prevzalo spolu 174 žiakov základných a stredných škôl z územia Obce Báčska Palanka. Ocenenie získalo aj 18 učiteľov – mentorov, ktorí svojou prácou prispeli k výnimočným výsledkom svojich zverencov.
Medzi ocenenými boli aj žiaci Základnej školy 15. októbra v Pivnici. Žiačkou generácie tejto školy sa stala Lucia Kámaňová, zatiaľ čo Vukov diplom okrem nej získali aj Monika Šusterová a Sára Zahorcová. Ďakovné listy za úspechy si prevzali Katarína Chrčková za získané tretie miesto na medzinárodnej súťaži New Corner, Klára Feketeová za získané druhé miesto na republikovej súťaži z anglického jazyka, Nikolina Kirtiová za prvé miesto na republikovej súťaži v hre na klavíri a Monika Šusterová za získané tretie miesto na republikovej súťaži zo slovenského jazyka.
Žiakom generácie Základnej školy bratov Novákovcov zo Silbaša je Todor Igić. Diplom za početné úspechy získal aj Filip Belička, žiak siedmeho ročníka zo Silbaša.