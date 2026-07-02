V piatok 3. júla na trhovisku Riblja pijaca v Novom Sade od 18. do 24. hodiny sa usporiada 91. Novosadský nočný bazár. Organizátori hovoria, že aj tentoraz ponúknu návštevníkom najkvalitnejší výber produktov domácich vystavovateľov.
Novosadský nočný bazár je pravidelné podujatie, ktoré sa koná každý prvý piatok v mesiaci. Koncepcia bazára je založená na spolupráci s malými výrobcami a na každom podujatí sa zúčastňuje zhruba 330 vystavovateľov. Návštevnosť sa odhaduje na 4 000 návštevníkov na každý bazár.
„Svojím entuziazmom a túžbou ponúknuť v Novom Sade v príjemnej atmosfére nevšednú možnosť, aby všetci záujemcovia navštívili bazár, už viac ako osem rokov poskytujeme možnosť zoznámiť sa s prácou, ako aj s gastronomickými a umeleckými produktmi našich výrobcov a vystavovateľov,“ hovoria organizátori tohto podujatia.