Od 1. januára do 1. júla tohto roku bol v AP Vojvodine zaznamenaný výrazný rast turistického ruchu – počet príchodov turistov sa zvýšil o 14,38 percenta, kým počet prenocovaní vzrástol až o 30,71 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, uvádza sa v správe Pokrajinskej vlády.
Podľa informačného systému eTurista z oficiálnej stránky Ministerstva cestovného ruchu a mládeže navštívilo Vojvodinu v prvej polovici roka 2026 celkovo 349 461 turistov, z toho 186 070 domácich a 163 391 zahraničných návštevníkov.
„Údaje v systéme eTurista sa priebežne aktualizujú, preto je isté, že počet návštevníkov je už teraz vyšší než uvedené čísla,“ uvádzajú.
V sledovanom období bolo zaznamenaných celkovo 1 076 923 prenocovaní, z toho 522 607 domácich a 554 316 zahraničných turistov, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s prvou polovicou roka 2025, keď bolo evidovaných 823 901 prenocovaní.
Údaje zároveň potvrdzujú rastúci podiel zahraničných turistov na celkovom počte prenocovaní. V závislosti od mesiaca sa ich podiel počas roka pohybuje od 47 až po takmer 54 percent, čo svedčí o čoraz väčšej atraktivite Vojvodiny ako turistickej destinácie.
Počet turistov v tomto roku už prekonal úroveň zaznamenanú v rekordnom roku 2024, čo ďalej potvrdzuje stabilný a kontinuálny rast turistického ruchu vo Vojvodine.