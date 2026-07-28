Mesto Nový Sad podporilo organizáciu bezplatných návštev kultúrnych ustanovizní, ktorých je zriaďovateľom, pre členov Združenia dôchodcov mesta Nový Sad. Ako uvádzajú v oznámení, prvá návšteva sa uskutočnila dnes v Múzeu mesta Nový Sad, kde si dôchodcovia prezreli expozície s odborným sprievodcom. Spolu s členmi združenia bola aj členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová.
„Mesto Nový Sad sa usiluje vytvárať podmienky pre čo najkvalitnejší život novosadských dôchodcov. Je dôležité venovať pozornosť všetkým členom našej komunity, a najmä tým, ktorí tvorili hodnoty, z ktorých dnes čerpáme, a významne prispeli k tomu, čím je Nový Sad dnes. Táto iniciatíva bezplatných návštev mestských kultúrnych ustanovizní obohatí ich každodenný život. Okrem toho mesto zabezpečuje systematickú podporu aktivitám našich najstarších spoluobčanov. Na činnosť Gerontologického centra je v tomto roku vyčlenených takmer 268 miliónov dinárov. Mesto zároveň financuje pobyty v kúpeľoch a rekreačných strediskách, ako aj finančnú pomoc pre spoluobčanov s najnižšími dôchodkami. Podporujeme aj rozličné programy združení a klubov dôchodcov,“ zdôraznila Čeremidžićová-Šainovićová.
Dnešný program zahŕňal aj prehliadku Petrovaradínskej pevnosti a návštevu Ateliéru 61. Ďalšie bezplatné návštevy sú podľa kalendára Združenia dôchodcov mesta Nový Sad naplánované na 18. augusta, 11. septembra a 20. októbra.