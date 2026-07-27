V Novom Sade je otvorená výzva na predkladanie návrhov na udelenie Októbrovej ceny a Novembrovej charty Mesta Nový Sad za rok 2026. Návrhy môžu podávať občania, právnické osoby, podniky, ustanovizne, politické organizácie, štátne orgány, orgány miestnej samosprávy, ako aj ďalšie subjekty.
Októbrová cena sa udeľuje pri príležitosti 23. októbra – Dňa oslobodenia Nového Sadu – ako jedno z najvýznamnejších mestských ocenení za mimoriadne pracovné výsledky, dlhodobé úspechy a prínos v oblasti hospodárstva, spoločenského života a ďalších činností. Získať ju môžu jednotlivci, skupiny občanov, podniky, ustanovizne a organizácie pôsobiace na území mesta.
Ocenenie sa udeľuje za výnimočné výsledky vo vede, kultúre, umení, publicistike a žurnalistike, územnom plánovaní, architektúre, stavebníctve, vývoji nových technológií, ochrane životného prostredia, školstve, športe, zdravotníctve, ako aj v oblasti sociálnej a humanitárnej práce. Osobitne môže byť udelené aj žiakom a študentom za významné úspechy vo vedeckej alebo umeleckej tvorbe.
Novembrová charta Mesta Nový Sad je spoločenským uznaním za mimoriadne výsledky a prínos v hospodárskej, spoločenskej a ďalších oblastiach života. Udeľuje sa pri príležitosti výročí udalostí z novembra 1918, ktoré sú významnou súčasťou dejín mesta. Ocenenie je určené jednotlivcom, skupinám občanov, podnikom, ustanovizniam a organizáciám za prínos k rozvoju demokratických tradícií, hospodárstva, kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, humanitárnej a dobročinnej činnosti, ako aj za prejavenú odvahu pri záchrane ľudských životov a ochrane majetku v mimoriadnych situáciách.
Návrhy na udelenie Októbrovej ceny je možné predkladať do 15. septembra 2026, zatiaľ čo návrhy na udelenie Novembrovej charty do 1. októbra 2026. Podania sa doručujú Komisii pre označovanie sviatkov a udeľovanie ocenení na adresu Zhromaždenia mesta Nový Sad (Ulica Žarka Zrenjanina č. 2).