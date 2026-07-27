Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva informuje verejnosť, že na jednom gazdovstve na území Obce Raška, kde sa nachádzalo 67 oviec a 60 jahniat, bolo potvrdené ohnisko kiahní oviec a kôz. Veterinárna služba zareagovala rýchlo a účinne, včas rozpoznala zmeny u zvierat, okamžite odobrala vzorky a doručila ich Veterinárnemu špecializovanému inštitútu Kraljevo.
Laboratórne potvrdenie bolo získané za menej ako 24 hodín, po čom boli bezodkladne prijaté všetky predpísané opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby vrátane humánnej eutanázie všetkých 127 zvierat na infikovanom hospodárstve.
Ide o prvé potvrdené ohnisko kiahní oviec a kôz v Srbsku v tomto roku. V priebehu minulého roka boli zaznamenané tri ohniská, takisto na území Rašského obvodu.
Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić uviedol, že ovčie a kozie kiahne sa pravdepodobne dostali z Kosova a Metóchie prostredníctvom pašeráckych kanálov. Podľa jeho slov je tento vírus menej nebezpečný ako africký mor ošípaných a nemal by spôsobiť väčšie hospodárske škody.