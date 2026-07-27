Nepriaznivá hydrologická situácia v celom povodí Dunaja ohrozuje vodný režim Hydrosystému Dunaj – Tisa – Dunaj (HS DTD), preto bolo na niektorých úsekoch zavlažovanie dočasne pozastavené, uvádza VVP Vody Vojvodiny. Z tohto dôvodu apeluje na všetkých občanov a používateľov, aby vodu z kanálovej siete využívali racionálne a výlučne na určený účel.
VVP Vody Vojvodiny v uplynulom období nasadil všetky dostupné kapacity s cieľom zabezpečiť dodatočné množstvo vody v kanálovej sieti. V koryte Dunaja pri čerpacích staniciach v Bezdane a Bogojeve, ktoré pre nízke vodné stavy už dlhší čas pracujú v sťažených podmienkach, bagre odstraňovali nánosy bahna a piesku a prehlbovali koryto, aby sa umožnila prevádzka čerpacích agregátov aj v extrémnych podmienkach. Plávajúce kosačky zároveň odstraňovali vodnú vegetáciu s cieľom urýchliť prietok vody v kanáloch.
Keďže sa napriek všetkým opatreniam hladina vody v kanáloch naďalej znižovala, podnik bol nútený na niektorých úsekoch kanálovej siete zavlažovanie pozastaviť. Používatelia vody boli o tomto opatrení písomne informovaní. Opatrenie zostane v platnosti dovtedy, kým sa vodné stavy nevrátia na projektovanú prevádzkovú úroveň potrebnú na zavlažovanie.