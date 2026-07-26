Trojlístok Deň Kulpína, PDvK a Svadba voľakedy a dnes štartoval naplno v sobotu 25. júla. Deň predtým v Kulpíne privítali domáci Kulpínčania vo večerných hodinách v miestnej reštaurácii aj delegáciu z bratskej Riečky zo Slovenska.
Oslavy začali v piatok 24. júla, a to podujatím Rybárskeho spolku Smuđ z Kulpína, ktorý v areáli rybárskej chatky usporiadal rybársku zábavu so živou hudbou. V sobotu 25. júla zasa rybári usporiadali súťaž pionierov v športovom rybolove.
Včera predpoludním predsedníčka obce Viera Krstovská so spolupracovníkmi prijala delegáciu z Riečky a ich hostiteľov v malej sieni obce. Stretnutie sa nieslo v znamení 20. výročia družby Kulpína a Riečky. Hostí privítala predsedníčka obce Viera Krstovská a z Riečanov sa prihovorili bývalý starosta Riečky Marián Spišiak, ktorý bol z riečanskej strany v roku 2006 podpisovateľom zmluvy o nadviazaní partnerstva medzi Riečkou a Kulpínom, tiež terajší starosta Milan Petráň. Prihovorili sa i hostitelia z Kulpína a predsedníčka obce odovzdala starostom Riečky plaketu na znak 20-ročnej družby a priateľstva s Kulpínom, ako i ďalšie darčeky.
Posedením v miestnej reštaurácii pokračovali rozhovory o ďalšej spolupráci.
V znamení spomenutej družby Kulpínčania prichystali brožúrku Kulpín via Riečka, a naopak – 20 rokov krásneho priateľstva
2006 – 2026, ktorú zostavila Katarína Pucovská. Premiéra spomenutej brožúrky bola v sobotu 25. júla o 16. hodine v interiéri Poľovníckeho domu za prítomnosti početných návštevníkov: hostí zo Slovenska a ďalších prítomných. Počas tejto časti osláv Kulpína vystúpila aj mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian zo Slovenska, zaspievala krásne pesničky a tak spestrila premiéru brožúrky.
Areál Poľovníckeho domu bol priestorom, kde sa konala veľká časť podujatí ústredného sobotňajšieho oslavného dňa. Boli tu postavené stánky spolkov žien na tému svadby domácich spolkov a hostí z iných prostredí. Kulpínske spolkárky tiež usporiadali tortiádu, v ponuke bolo osem tort, ktoré sa rýchlo rozpredali. Už o 18. hodine sa začal Detský galakoncert na ústrednom javisku na nádvorí Poľovníckeho domu. Vystúpili deti z KUS Zvolen a zo Spolku Đuru Jakšića z Maglića. Zaspievala aj hostka zo Solčian Veronika Veverková za harmonikového sprievodu svojho otca. Program moderovali Martina Sklabinská, ktorá bola aj autorkou sprievodného textu programu, a Iva Hašková.