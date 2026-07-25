Včera bola otvorená samostatná výstava Frekvencie Zvonimíra Pudelku. Výstava sa uskutočnila v Galérii Domu umenia Punktum v Kysáči.
Samostatná výstava akademického maliara Zvonimíra Pudelku pri príležitosti jeho životného jubilea – 50. narodenín a 30 rokov umeleckej tvorby – predstavuje autorský svet, v ktorom sa maľba, objekt a priestorová inštalácia spájajú do jednotného celku.
Prítomných v dobre poplnenej galérii privítala majiteľka Domu umenia Punktum akademická maliarka Mária Gašková. Kurátorom výstavy bol akademický maliar a profesor výtvarnej kultúry Michal Ďurovka. Zvonimír Pudelka sa všetkým poďakoval, že prišli vo veľkom počte. Nakoniec zazneli gratulácie k jubileám a bolo odovzdané mnoho darčekov a kytíc kvetov.