V priestoroch Galérie SND v Kysáči sa včera uskutočnilo slávnostné otvorenie v poradí už deviatej samostatnej výstavy prof. Dr. sci. med. Roberta Semnica (1966). Expozícia s názvom Japonsko: Tokio, Kjóto, Hirošima ponúkla návštevníkom jedinečný pohľad na tri rôzne podoby tejto ázijskej krajiny – prostredníctvom moderného Tokia, historického Kjóta a pamätnej Hirošimy.
Podujatie otvoril vedúci Galérie SND Michal Madacký, ktorý privítal autora i prítomných hostí a vo svojom príhovore priblížil Semnicovu profesionálnu a umeleckú dráhu. Následne sa slova ujal samotný autor. Robert Semnic vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa na príprave a organizácii výstavy podieľali. Poznamenal, že kým vo svojej predchádzajúcej tvorbe sa orientoval najmä na zachytenie prírody, táto kolekcia vznikla priamo počas jeho pobytu v spomínaných mestách a zameriava sa na ľudí, tradície a vzťahy v mestskom prostredí. Jeho umelecké fotografie dlhodobo úspešne reprezentujú miestnu kultúru na svetových platformách a vydarená kysáčska vernisáž opäť potvrdila jeho významné miesto na domácej umeleckej scéne. Semnicov fotografický rukopis sa vyznačuje precíznou kompozíciou a hlbokým ľudským prístupom k dokumentovaným motívom.
Tento medzinárodne uznávaný špecialista v oblasti rádiológie, subšpecialista neurorádiológie, univerzitný profesor a autor odborných publikácií patrí zároveň k vrcholným tvorcom srbskej a svetovej umeleckej fotografie a vo svojej tvorbe sa aktívne venuje aj modernému sochárstvu.
Ako lekár Dr. Semnic pôsobí v Univerzitnej nemocnici vo švédskom meste Uppsala a zároveň pracuje ako odborný konzultant v popredných diagnostických centrách v Srbsku. Je autorom viacerých monografií, ktoré sa venujú magnetickej rezonancii a počítačovej tomografii centrálneho nervového systému, hlavy, krku, chrbtice, muskuloskeletálneho systému, ako aj brucha a hrudníka. Profesionálny cit pre detail, čisté línie a precíznosť prenáša aj do svojej druhej životnej vášne – fotografie. Ako aktívny člen Foto-zväzu Srbska získal v máji 2026 najvyšší domáci umelecký titul Majster fotografie (MF FSS). K tomuto úspechu patrí aj prestížne medzinárodné uznanie EFIAP (Excellence FIAP).