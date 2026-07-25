Vo Vojlovici sa včera začal 31. ročník Dožinkových slávností, tradičného podujatia venovaného ukončeniu žatvy.
Podujatie sa začalo v popoludňajších hodinách v miestnom parku otvorením výstavy a bazára združení žien. Svoje výrobky predstavili spolky z okolia Pančeva, tiež slovenské združenia z Vojlovice a Kovačice. Po bazári nasledoval program určený pre najmladších. Približne dvadsať detí sa
zapojilo do tvorivej dielne, počas ktorej vyrábali magnetky. Návštevníci sa po aktivitách v parku presunuli do veľkej siene Spomienkového domu Detvan, kde pokračoval kultúrno-umelecký program. Mestská rada mesta Pančevo vyhlásila toto podujatie za podujatie verejného záujmu pre Mesto Pančevo. Organizátormi sú Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Maďarský kultúrno-umelecký spolok Árona Tamásiho, Matica slovenská vo Vojlovici a Dobrovoľný hasičský spolok.
Slávnostný program otvorili členovia SKOS Detvan. Na javisku sa predstavili mužská a ženská spevácka skupina, folklórna skupina a ľudový orchester. V zaplnenej sále následne vystúpili hostia Maďarského KUS Árona Tamásiho. Publikum si vypočulo mužský spevácky zbor Majoša, ako aj
vystúpanie rodiny Košnásovej z Győre. Záver programu patril hosťom z KUS Stanka Paunovića z NIS Rafinérie Pančevo.