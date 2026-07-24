Prvý augustový víkend v Kovačici a Padine bude prebiehať v znamení kolkárskych a futbalových podujatí. Usporiadajú sa dva turnaje, ktoré v týchto prostrediach už majú viacročnú tradíciu a každoročne prilákajú veľký počet milovníkov športu.
Tohtoročný Matičný turnaj v kolkaní sa uskutoční v sobotu 1. augusta o 11.00 hod. v kolkárni v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia v Kovačici. Zúčastniť sa môžu mužské, ženské a zmiešané tímy a pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny. Účasť na kolkárskom turnaji možno prihlásiť do 30. júla. Organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Kovačici.
V dňoch 1. a 2. augusta na ihrisku Futbalového klubu Dolina Padina sa usporiada ďalší Memoriálový turnaj Miroslava Kováča-Koviho, ktorý je v tomto roku súčasťou programu osláv 220. výročia založenia Padiny. Na turnaji sa okrem domáceho klubu zúčastnia aj FK Jánošík, FK Mladosť Vojlovica a FK Mladosť Biele Blato. V sobotu sa odohrajú dva polufinálové zápasy a v nedeľu bude zápas o 3. miesto a finálový zápas o víťazný pohár.