Slovenský kultúrny klub pripravuje už 9. ročník Letného detského tábora v Jánošíku, ktorý sa uskutoční v stredu 29. júla o 16.00 hod. v kostolnej záhrade v Jánošíku.
Tábor je určený pre deti a každoročne ponúka pestrý program zameraný na pohybové aktivity, tvorivé dielne, hry v prírode, spoznávanie okolia a budovanie nových priateľstiev. Súčasťou programu bývajú aj spoločné výlety, športové súťaže a ďalšie zážitkové aktivity, ktoré deťom spríjemňujú letné prázdniny.
Podujatie organizuje Slovenský kultúrny klub s cieľom vytvárať priestor na zmysluplné trávenie voľného času detí, podporovať ich tvorivosť, spoluprácu a upevňovať vzťah k slovenskému jazyku a kultúrnym tradíciám.
Organizátori očakávajú, že aj deviaty ročník nadviaže na úspešné predchádzajúce tábory, ktoré sa tešili veľkému záujmu detí i rodičov a priniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov.