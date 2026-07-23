Ešte naplno prebiehal futbalový svetový šampionát, keĎ sa už začali klubové súťaže na európskej scéne v sezóne 2026/2027. Boli to prvé kvalifikačné kolá v UEFA Lige majstrov, Európskej lige a v Konferenčnej lige. Po ich dohratí sa jednotlivé celky už v lete s európskou scénou rozlúčili, zatiaľ čo iné mužstvá boli presunuté do nižších tried (teda z Ligy majstrov do Konferenčnej ligy).
Víťazi, samozrejme, postúpili do druhého kvalifikačného kola, ktorého zápasy sa hrajú počas tohto týždňa.
Hoci klubový futbal v našej krajine fakticky z každej sezóny upadá čoraz viac, na štarte nového ročníka vystúpila iba novosadská Vojvodina. Tá v prvom kvalifikačnom kole Európskej ligy UEFA úhrnným výsledkom 1 : 5 prehrala proti maďarskému Ferencvárosu. Vicemajster Srbska sa tak s druhou podľa kvality európsku súťažou bleskurýchlo rozlúčil, ale našťastie má opravnú v Konferenčnej lige.
Na základe mena súpera by sme však nemali byť priveľmi optimisticky naladení. Rivalom Vojvodiny je holandský Ajax Amsterdam, klub, ktorý síce v poslednom období prežíva výraznú krízu. Prvý zápas týchto rivalov je na programe už dnes o 20. hodine v Novom Sade.
Prípadné víťazstvo Novosadčanov a následný postup do ďalšieho kola by boli veľkým prekvapením. Vojvodina sa totiž iba zaradila medzi kluby, ktoré v poslednom období našu krajinu veľmi slabo reprezentovali v UEFA súťažiach.
Novosadský klub v minulej sezóne na európskej scéne ani nehral. Zaujímavosťou je, že v roku 2024/2025 na štarte európskej sezóny mu rivalom bol práve Ajax. Vtedy v rámci druhého kola Európskej ligy Vojvodina prehrala úhrnným výsledkom 1 : 4, presunula sa do Konferenčnej ligy, ale neuspela ani v nej a v treťom kvalifikačnom kole po penaltovom rozstrele vypadla proti slovinskému Mariboru.
S klubom z Holandska hrala Vojvodina aj v sezóne 2016/2017, keď v play-off kvalifikačnom kole Európskej ligy neuspela proti AZ Alkmaaru.
To obdobie bolo na európskej scéne pre Vojvodinu v poslednom desaťročí aj najúspešnejšie, keďže sa v uvedenom vydaní zastavila v play-off a na krok od skupinovej fázy UEFA súťaže boli Novosadčania aj rok predtým, keď v rozhodujúcom dvojzápase neuspeli proti českému tímu Viktória Plzeň.
Z našich klubov v stredu hral Železničar Pančevo tiež v rámci druhého kvalifikačného kola Konferenčnej ligy a doma prehral s portuglaskou Bragou výsledkom 0 : 1.
Aj keď štatistika nasvedčuje, že mal Železničar viac striel na bránu rivala, dojem je, že portugalský celok rutinovane triumfoval a ani nehral maximálne, ako by to dokázal. Preto sa zdá, že odvetné stretnutie v Portugalsku už bude len formalitou.
V rovnakej súťaži a v rovnakom kole zohrá dnes aj Partizan Belehrad a rivalom na štarte edície 2026/2027 na UEFA scéne mu je celok UNA Strassen z Luxemburska.
Belehradský tím je roky v kríze a nemôže na večného rivala, dokonca v minulej sezóne prišiel aj o postavenie vicemajstra, ale by proti celku z Luxemburska postup mal byť samozrejmosťou. Avšak (asi sme si nikdy nemysleli, že bude potrebné písať takúto konštatáciu), naše tímy už veľkými favoritmi nie sú ani v dueloch s mužstvami, ktoré pochádzajú z futbalovo príliš exotických krajín.
Jediný triumf v doterajšej časti dosiahla Crvena zvezda, ktorá v druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov za chotárom výsledkom 4 : 0 v utorok porazila Larne zo Severného Írska a postup do ďalšieho kola je už fakticky samozrejmosťou.
Rivalom víťazovi tohto dvojzápasu v treťom kvalifikačnom kole bude víťaz stretnutia Víkingur Reykjavík (Island) – Hapoel Be’er Sheva (Izrael). V tomto zápase má náskok islandský celok, ktorý v prvom dueli vyhral výsledkom 2 : 1.
Tretie kolo kvalifikácie Ligy majstrov UEFA sa začne 4. augusta a odvetné zápasy sú na programe 11. augusta.