V poslednom júlovom čísle týždenníka Hlas ľudu na titulnej strane sú účastníci jubilejného výtvarného tábora v Kulpíne. Okrem pravidelných rubrík je tu aj mesačná príloha Obzory.
Týždeň prináša prehľad aktivít prezidenta Srbska, ako aj riport zo zasadnutia Zhromaždenie mesta Nový Sad. Novosadský veľtrh podporil Organizáciu pre pátranie a záchranu Srbska, francúzsky parlament schválil zákaz používania sociálnych sietí pre mladších ako 15 rokov a v rubrike píšeme aj o aktuálnej situácii na Dunaji.
V tomto čísle je zverejnený aj program tohtoročných Slovenských národných slávností.
Rubrika Naše dediny obsahuje príspevky aj z poľnohospodárstva v Staropazovskej obci, je tu reportáž o živote rodiny Gverovcov z Kysáča na sálaši, o letnom kempe pre deti v Pivnici. Akvapark Petroland v Petrovci privítal miliónteho návštevníka a penzisti z územia Obce Báčsky Petrovec mali športové súťaže.
Na strane Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je rozhovor s Naďou Kolárovou, výtvarníčkou z Kysáča.
Strany rubriky Kultúra sú rôznorodé: píše sa o jubilejnom 10. tábore výtvarníkov v Kulpíne, jubilejnom koncerte Michala Struhára a hostí v Petrovci. V Starej Pazove FS Partizán zo Slovenska predstavil krásu ľudovej hudby, piesne a tanca. V Padine usporiadali ďalší ročník Valley Echo Rock Festu.
V prílohe Obzory je zahrnuté aj čítanie o novom románe Jany Micenkovej Krv je len voda, o odchode filmového vizionára a majstra folklórneho hororu Đorđa Kadijevića, o románe Milorada Pavića – Druhé leto.
V rubrike Šport sú okrem iného texty aj o Mundiále 2026, lalitská Panónia má za sebou turbulentnú sezónu, v Kulpíne sa konal vydarený šachový turnaj, zatiaľ čo v Hložanoch usporiadali podujatie Zlatý kotlík.
Na záverečnej obálke sú nositelia špeciálnych cien v kategórii tanečných skupín na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch.