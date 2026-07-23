Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že ministerstvo schválilo ropným spoločnostiam, ktoré o to požiadali, využitie ich prevádzkových zásob motorovej nafty eurodiesel, s cieľom zabezpečiť spoľahlivé zásobovanie domáceho trhu.
Đedovićová-Handanovićová uviedla, že ministerstvo prijalo toto rozhodnutie vzhľadom na čoraz zložitejšiu situáciu na svetovom trhu, sťažený dovoz v dôsledku nízkej hladiny riek v našom regióne a sezónny nárast dopytu.
Zdôraznila, že situácia v zásobovaní je v súčasnosti veľmi náročná, keďže ropné spoločnosti sa nemôžu v dostatočnej miere spoliehať na prepravu po Dunaji, ani na železničnú či cestnú dopravu, aby doviezli plánované množstvá pohonných hmôt. Ministerka uviedla, že preto bolo nevyhnutné umožniť spoločnostiam využitie určitého množstva pohonných hmôt z ich vlastných prevádzkových zásob, ktoré sú zo zákona povinné udržiavať.
„Tieto zásoby sa následne pomerne rýchlo doplnia, hneď ako sa dovoz ropných derivátov normalizuje, v lehote, na ktorej sa spoločne dohodne, pričom sa zároveň predíde využívaniu štátnych rezerv, ktoré štát naďalej uchováva a postupne zvyšuje,“ zdôraznila.
Dodala, že aj spoločnosti NIS bude na jej žiadosť umožnené sprístupniť svoje prevádzkové zásoby spoločnostiam, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú vyšší dopyt po pohonných hmotách z domácej rafinérie v dôsledku obmedzeného dovozu. Tým sa podľa nej zabezpečí stabilné zásobovanie domáceho trhu v tomto období.
Podľa jej slov ministerstvo denne monitoruje situáciu v oblasti ropných derivátov a štát je pripravený včas reagovať na všetky okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť zásobovania.