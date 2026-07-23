Predseda vlády Srbska Đuro Macut slávnostne privítal pred Palácom Srbska predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša, ktorý pricestoval na dvojdňovú návštevu Belehradu.
Babiša privítali s najvyššími štátnymi poctami – s červeným kobercom, čestnou jednotkou Gardy Armády Srbska a zaznením štátnych hymien obidvoch krajín.
Okrem Macuta privítali českého premiéra aj prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová a ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová.
Po slávnostnom privítaní nasledovalo osobné stretnutie („tet-a-tet“) Macuta a Babiša a v tomto čase prebieha plenárne rokovanie delegácií obidvoch krajín.