Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s delegáciou Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) pre juhovýchodnú Európu.
Vyjadril potešenie, že sa formuje regionálne centrum EBRD pre juhovýchodnú Európu v rámci kancelárie v Belehrade, čo je podľa neho ďalším potvrdením významu Srbska ako spoľahlivého partnera a významného hospodárskeho a investičného centra regiónu.
Na stretnutí rokovali aj o strategických rozvojových prioritách našej krajiny v oblastiach udržateľnej infraštruktúry, energetiky, zelenej transformácie, obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti. Realizácia týchto projektov je dôležitá na posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstva, podporu udržateľného ekonomického rastu a zlepšenie kvality života našich občanov.
Stretnutie bolo aj príležitosťou diskutovať o pokračovaní úspešnej spolupráce a jej posunutí na úroveň zodpovedajúcu dynamickému rozvoju Srbska a jeho úlohe jedného z hlavných motorov rozvoja celého regiónu.