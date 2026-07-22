Francúzsky parlament v utorok schválil zákon, ktorý deťom mladším ako 15 rokov zakazuje používanie sociálnych sietí. Francúzsko sa tak stane prvou európskou krajinou, ktorá zavedie zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov.
Podľa tohto zákona už od 1. septembra osoby mladšie ako 15 rokov nebudú môcť zakladať nové účty, zatiaľ čo existujúce budú musieť prevádzkovatelia platforiem zrušiť od januára 2027.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil schválenie zákona za veľký krok, ktorým sa ochránia deti a tínedžeri.