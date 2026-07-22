Z Galérie SND v Kysáči pozývajú na otvorenie autorskej výstavy fotografií Japonsko: Tokio, Kjóto, Hirošima od Roberta Semnica, ktoré sa uskutoční v piatok 24. júla o 19.30 h.
Expozícia priblíži tri podoby krajiny – moderné Tokio, historické Kjóto a pamätnú Hirošimu.
Autor prof. MUDr. Robert Semnic, PhD., je popredný rádiológ a uznávaný umelecký fotograf. Je držiteľom prestížnych titulov Majster fotografie Zväzu fotografov Srbska (MF FSS) a Excellence FIAP (EFIAP). Jeho tvorba je známa precíznou kompozíciou a humánnym prístupom k dokumentovaným motívom.