Od 13. do 19. júla sa v Istanbule konala súťaž World Folk Dance Competition. Na tomto medzinárodnom folklórnom festivale Slovensko reprezentoval a krásu ľudovej hudby, piesní a tanca predstavil Folklórny súbor Partizán. Na festivale v Turecku sa zúčastnilo 41 kolektívov z 37 krajín.
Členovia FS Partizán zo Slovenska pobudli v Turecku takmer desať dní a predstavili sa tancami z Gemera a Horehronia. Po ceste domov zo zájazdu sa zastavili v Starej Pazove, kde v tamojšej divadelnej sále včera večer predviedli reprezentačný program pod názvom Pocta piesni a tancu.
Aj napriek aktuálnym letným dovolenkám prilákal koncert banskobystrických hostí do sály početné publikum, ktoré každý vydarený výstup Partizána odmenilo búrlivým potleskom. Súbor má dlhoročné väzby s FS Klasy, ktorý pôsobí pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.
Pred koncertom sme sa porozprávali so sestrami Martinou a Evou, dcérami dlhoročného choreografa Igora Kovačoviča, ktoré dnes vedú FS Partizán. Ako povedali, v Starej Pazove sa vždy dobre cítia a rady sa sem vracajú, preto bol aj tentoraz jedným z dôvodov ich zastavenia práve tento priateľský vzťah.
O spolupráci s pazovským súborom Martina Kovačovičová, organizačná vedúca a riaditeľka FS Partizán, povedala:
„Bola som tu prvýkrát v roku 1991, vtedy som ešte aktívne tancovala ako členka folklórneho súboru. Bolo to srdečné prijatie, keď sme tu boli asi štyri alebo päť dní. Boli sme rozmiestnení a bývali sme u rodín. Ja som bola u Hany Rumanovej a jej rodičov. Odvtedy stále udržiavame toto priateľstvo a je to vlastne celoživotné priateľstvo, čo nás spája so Starou Pazovou.“
Program v Starej Pazove moderovala Eva Gernicová (rod. Kovačovičová), ktorá má ako vedúca tanečnej zložky na starosti umeleckú a pedagogickú časť. Pôsobí v Partizáne od svojich 14 rokov. V Starej Pazove už bola trikrát, ešte ako tanečníčka. Na Pazovu má veľmi pekné spomienky a vždy sa sem rada vracia.
Celovečerný koncert pozostával z troch častí venovaných trom tanečným oblastiam, z ktorých súbor najviac čerpá inšpiráciu a materiál. Boli nimi Gemer, Podpoľanie a Horehronie. Hostia zo Slovenska sa predstavili celovečerným programom, ktorý pripravili tanečníci, sólisti a ľudová hudba FS Partizán z Banskej Bystrice.
Práve Horehronie inšpirovalo aj Zlatka Rumana, umeleckého vedúceho a choreografa FS Klasy, aby so súhlasom autora a s pazovskými tanečníkmi prevzal choreografiu Igora Kovačovića.
Spolupráca a priateľstvo medzi Partizánom a Klasmi majú podľa slov Zlatka Rumana hlboké korene a trvajú vyše tri desaťročia. Súbory sa pravidelne navštevujú a udržiavajú živé kultúrne kontakty. S radosťou sa stretávajú a vzájomne sa poznajú viaceré generácie tanečníkov na rozličných festivaloch a vystúpeniach.
Ani včerajší koncert sa nezaobišiel bez tradičného záverečného prídavku a skvelej atmosféry.