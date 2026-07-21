Michal Struhár koncertoval k svojmu životnému jubileu (80. narodeninám) a 65. výročiu pôsobenia na hudobno-speváckych podujatiach. Koncert pripravili pri príležitosti životného jubilea človeka, ktorý svojou láskou k hudbe, neúnavnou organizačnou prácou a podporou miestnych talentov spájal generácie hudobníkov a spevákov.
Program ponúkol pestrú mozaiku hudobných vystúpení, orchestrálnych aranžmánov a stretnutí s mnohými hosťami, ktorí boli súčasťou tejto spoločnej hudobnej cesty. Večierok venovali človeku, ktorý svojou vášňou, obetavosťou a láskou k hudbe ovplyvnil celé generácie z rodnej obce a dodnes ako dobrovoľník v YMCA odovzdáva svoju lásku k hudbe deťom a mladým.
Koncert Michala Struhára a hostí sa uskutočnil v nedeľu 19. júla v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a začal piesňou Historia de un amor, kým na obrazovke sa premietali videozáznamy. „Nie náhodou som si zvolil túto pieseň na úvod dnešného večera. Som nesmierne rád, že vás dnes večer v tomto štimungu môžem privítať,“ povedal profesor Struhár a hovoril o predmaturitnom večierku generácie maturantov 1964/65 a piesni Besamo mucho, s ktorou sa rozlúčili s gymnáziom a na javisko vyzval svoju niekdajšiu spolužiačku Máriu Boldockú, aby ju spoločne znovu zaspievali. Potom túto pieseň umelecky dotvorilo hudobné duo manželov Ivety a Ladislava Kekezovcov.
Na jeho konte je zo 10 žiackych orchestrov. Jeden z najúspešnejších bol z generácie gymnazistov v školskom roku 2003/2004, keď si pripomínali 85. výročie petrovského gymnázia. Nasledovala ukážka programu z produkcie Slovenskej redakcie Televízie Vojvodina, kde scenár vypracovala Annamária Boldocká-Grbićová a réžiu mal na starosti Ján Čáni.
Michal Struhár potom hovoril o Vladimírovi Majerovi – kamarátovi po hudobnej a ľudskej stránke a venoval mu niekoľko hudobných čísel, ktoré kedysi spoločne hrávali. Uviedol i koľko mal ako mladík hudobných kapiel a kde hrávali, ako aj to, že na ich repertoári bola záväzná Devojko mala, ktorú nacvičil s orchestrom a speváckou skupinou, ktorá funguje v rámci Združenia YMCA. Orchester profesora Struhára pôsobí v zložení Zoran Mitić, Vladimír Kováč, Andrej Struhár, Ivan Šimo a Viktor Savić. Na repertoári majú ľudové skladby slovenské a balkánske i svetové štandardy a evergríny. Inak Michal Struhár je samoukom, hrá na gitare, píšťale, fujare a slúži sa i klaviatúrou. Je majstrom štylizácie a orchestrálnych úprav. Na pozvanie vtedajšej predsedníčky Kvetoslavy Benkovej pôsobil v Kultúrno-umeleckom spolku Petrovská družina, kde nacvičoval mladých hre na pastierskych píšťalkách a fujarkách. Okrem spomenutého orchestra, ako hostia sú stále pri Michalovi Struhárovi renomovaní hudobníci Rastislav Srnka, Jaroslav Leporis a Mirko Ilić.
Michal Struhár sa narodil v Petrovci 4. apríla 1946, kde skončil základnú školu a gymnázium. Vysokú školu telesnej výchovy skončil v Belehrade. Dodatočne získal i titul basketbalového trénera. Osem rokov učil telesnú výchovu na kovačickom gymnáziu a tu zožal jeden z najväčších športových úspechov – ako mladý profesor entuziasta sa v gymnastike prebojovali na pokrajinskú športovú olympiádu – SOŠOV a bol trénerom Basketbalového klubu Slávia. V Kovačici vznikol i prvý jeho žiacky orchester. Roku 1978 prichádza ako profesor telesnej výchovy na Gymnázium Jána Kollára, kde pôsobil vyše 30 rokov. Do dôchodku odišiel roku 2009. Okrem pozoruhodných výsledkov so športovými školskými tímami na obvodných a pokrajinských súťažiach v plnom nasadení sa venoval mladým hudobníkom v každej generácii gymnázia. Nachádzal talenty, podporoval ich, učil dobrému vkusu a technike.
Posledné roky sa Michal Struhár venuje detskému orchestru a speváckej skupine Združenia YMCA. Nacvičuje skupinu, sólistov, aranžuje i skladá piesne. V mene angažmánu v YMCA a na hudobnom poli Ivana Ilićová v príležitostnom liste vyzdvihla prínos Michala Struhára. Na rade potom boli vystúpenia skupiny Perličky, YMCA bandu, Sašu Vučića, Eleny Demrovskej, Miroslava Hemelu staršieho a syna Miroslava, Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča, tiež blok hudobných čísel, v ktorých zaspievali aj dcéra Ivana, vnučka Simona Đurićová a manželka Anna, potom i sólisti Viktor Korčok a Nataša Bugarská.
Vnučka Simona venovala starému otcovi aj úprimnú vďaku za všetkých, ktorým sa jej starý otec venoval v tomto dlhom tvorivom období. Starého otca si prišla uctiť aj vnučka – klaviristka Hana Struhárová zo Slovenska. Na javisko potom pozvali ďalších potomkov Michala Struhára: syna Vladislava, dcéry Vlastu Šimovú a Ivanu Struhárovú, vnučky Natáliu, Naďu, Sašku a Hanu Struhárové, Ivana Šimu a Simonu Đurićovú, ktorí spoločne zaspievali Starý náš, starý náš. Večierok prítomní uzavreli gratuláciami jubilantovi a spoločnou pesničkovou gratuláciou Živio.