Akvapark Petroland tento rok privítal svojho miliónteho návštevníka. Samozrejme, sú na to hrdí. Hovoria, že pre nich je to predovšetkým veľký ľudský príbeh, pretože milión nie je len číslo. Milión znamená, že rovnako veľakrát sa niekto rozhodol zveriť im svoj voľný čas. To znamená, že sa tu stretli priatelia, vyrástli deti, stretli sa rodiny a vznikli spomienky, ktoré si niekto bude roky rozprávať.
Rodina z Beočína s tromi malými deťmi včera pri tejto príležitosti získala voľné lístky nielen na túto sezónu, ale aj na budúcu.
V tento víkend, keď oznamovali príchod miliónteho návštevníka, zorganizovali aj dodatočné aktivity na kúpalisku – bol tu aj DJ a hudba, pobavenie pri tanci vo vode a na trávniku, hry pre deti, omaľovávanie tvári a ďalšie.
„Žiadna štatistika nedokáže ukázať, koľko životov sa skrýva za takýmto číslom. A práve preto vnímam to jubileum oveľa viac ako povinnosť než ako dôvod na oslavu. Povinnosť dať každému ďalšiemu hosťovi dôvod, aby sa chcel vrátiť. Ľudia dnes nehľadajú destinácie. Hľadajú pocit. To je asi najväčšia zmena, akú som za posledné roky zaznamenal. Cestovný ruch už nie je otázkou, kam ideme. Oveľa dôležitejšie je, ako sa niekde budeme cítiť. Môžeme mať najmodernejšie zariadenie, najlepšie vybavenie alebo najväčší bazén. Ale ak sa hosť necíti vítaný, nevráti sa. Hosť dnes chce oveľa viac ako len služby. Chce pozornosť. Láskavosť. Bezpečie. Čistotu. Úsmev. Chce cítiť, že niekto myslel na jeho deň,“ hovorí Nebojša Marušić, riaditeľ akvaparku Petroland a riaditeľ Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec.
„Myslím si, že to určí budúcnosť cestovného ruchu. Nie veľkosť investície. Kvalita zážitku. To, čo deti vidia, dospelí často zabúdajú. Jednou z najlepších vecí na tejto práci je pozorovanie detí. Je im jedno, koľko niečo stojí. Aké je to veľké. Aké luxusné. Stačí im jedna šmykľavka, trochu vody a spoločnosť. Ich radosť je úplne úprimná. A často si myslím, že by sme sa od nich všetci mohli niečo naučiť. Deti žijú v prítomnom okamihu. Nemyslia na to, čo ich čaká v pondelok. Nemyslia na to, čo niekto napíše na sociálne siete. Len si to užívajú. Možno preto je pre ne leto nekonečné. A pre nás dospelých často uplynie skôr, ako ho naozaj zažijeme,“ pridáva k tomu Marušić o tom, ako to vnímajú deti.
Aquapark Petroland, Báčsky Petrovec je miesto, ktoré v tejto sezóne privítalo svojho miliónteho návštevníka a už pätnásť rokov buduje kultúru rodinnej dovolenky v Srbsku.
„Každý rok meriame počet návštev. Prenocovania. Príjmy. Investície. To všetko je dôležité. Ale sú veci, ktoré žiadna tabuľka neukáže. Koľko rodín sa v ten deň opäť spolu zasmialo. Koľko detí prekonalo strach. Koľko priateľov obnovilo kontakt. Ako niekto po dlhom čase úprimne povedal: Toto som naozaj potreboval. Verím, že práve toto je zmysel každého miesta, ktoré sa zaoberá cestovným ruchom. Nie zaplniť ľuďom deň. Ale skrášliť im ho. Ak sa nám počas viac ako milióna návštev akvaparku Petroland podarilo byť súčasťou čo i len malého počtu takýchto okamihov, potom môžem povedať, že všetko úsilie stálo za to. Pretože nakoniec, keď sa leto skončí, neprinesieme si domov žiadne ležadlá, šmykľavky ani fotografie. Nesieme si ten pocit. A presne to si ľudia pamätajú z miest, kam sa vracajú,“ uzavrel Marušić.