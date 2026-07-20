Šachový klub Kulpín usporiadal v sobotu 18. júla turnaj v areáli rybárskej chatky ZŠR Smuđ v Kulpíne. Aj tohtoročného sústredenia šachistov sa zúčastnil pozoruhodný počet účastníkov. Turnaj bol dobre zorganizovaný a úspešný.
Zúčastnili sa ho šachisti z územia Báčskopetrovskej obce, ako aj hostia z iných prostredí, ako sú: Kovačica, Selenča, Báčska Palanka, Báč, Zmajevo, teda turnaj aj tohto roku prekročil obecné rámce.
Hralo sa podľa švajčiarskeho systému a zúčastnilo sa ho až 35 šachistov. Rozdelení boli do troch kategórií: pionieri, mládežníci a dospelí šachisti.
V kategórii pionierov prvé miesto obsadil a víťazom sa stal Gabiel Melich z Kulpína, druhé miesto Filip Popadić z Báčskej Palanky a tretie v juniorskej kategórii Andrej Čížik z Kovačice.
V kategórii mládežníkov prvé miesto obsadil Matej Marčok zo ŠK Mladosť Báčsky Petrovec, druhé Dalibor Kreko a tretie Dušan Šranka, obidvaja z hostiteľského kulpínskeho klubu.
Najlepší šachista turnaja zo seniorov bol tentoraz Žarko Vladić z Kovačice, druhé miesto obsadil Petar Srdanović z Báčskej Palanky a tretie Pavel Marčok z Petrovca. Poháre, medaily a ďakovné listy najúspešnejším hráčom tohtoročného turnaja odovzdal tajomník ŠK Kulpín Radoslav Kolarski.
Po celodennom turnaji nasledoval spoločný obed v príjemnom chládku rybárskej chatky.