1304 – narodil sa taliansky humanistický básnik, prozaik a učenec Francesco Petrarca.
1467 – v Bratislave začala činnosť prvá univerzita na území Slovenska Academia Istropolitana.
1810 – Kolumbia vyhlásila svoju nezávislosť od Španielska.
1914 – narodila sa Hana Zelinová, slovenská spisovateľka a dramatička.
1917 – srbská vláda na čele s Nikolom Pašićom a Juhoslovanský výbor, ktorý viedol Ante Trumbić, podpísali Korfskú deklaráciu, podľa ktorej mali Srbi, Chorváti a Slovinci vytvoriť po prvej svetovej vojne spoločnú jednotnú monarchiu na čele so srbskou dynastiou Karađorđevićovcov.
1919 – narodil sa novozélandský horolezec a polárny bádateľ Edmund Percival Hillary, ktorý ako prvý človek vystúpil v roku 1953 na najvyššiu horu sveta Mount Everest (25. mája 1953).
1924 – bola založená Svetová šachová federácia – FIDE.
1937 – zomrel taliansky fyzik a priekopník v oblasti bezdrôtovej telegrafie Guglielmo Marconi.
1947 – narodil sa americko-mexický gitarista Carlos Santana.
1969 – Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin boli prvými ľuďmi, ktorí pristáli na Mesiaci.