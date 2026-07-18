1374 – zomrel z 18. na 19. júla taliansky humanistický básnik a spisovateľ Francesco Petrarca.
1536 – anglický parlament vyhlásil autoritu pápeža v tejto krajine za neplatnú.
1635 – narodil sa anglický fyzik Robert Hooke, ktorý zdokonalil mikroskop.
1679 – zomrela v Kyseku (Maďarsko) šľachtičná Mária Séčiová, ktorá bola pre svoju krásu známa v celom Uhorsku aj ako Muránska Venuša. Jej tretím manželom bol František Vešeléni, ktorému dopomohla k obsadeniu hradu Muráň.
1817 – zomrela anglická spisovateľka Jane Austenová, ktorá vo svojich románoch realisticky zobrazila každodenný život provinčného Anglicka.
1876 – zomrel Ján Šafárik, zakladateľ Belehradského múzea, profesor Lýcea v Belehrade, predseda Srbskej učenej spoločnosti. Bol synovcom známeho Pavla Jozefa Šafárika.
1895 – v Sriemskych Karlovciach vyšlo prvé číslo týždenníka pre zábavu, vedu a literatúru Brankovo kolo. Iniciátorom a redaktorom týždenníka bol profesor Karlovského gymnázia spisovateľ Paja Marković Adamov.
1897 – narodil sa v Selenči spisovateľ, dramatik, esejista, publicista, prekladateľ, pedagóg a redaktor Ján Čajak mladší, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov dolnozemskej literatúry.
1918 – narodil sa Nelson Mandela, juhoafrický právnik, vodca Afrického národného kongresu, prezident Juhoafrickej republiky.
1925 – v nemeckom Mníchove vyšiel prvý diel knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf (Môj boj).
1992 – vojnové lode NATO a Západoeurópskej únie sa plavili do Jadranského mora, aby kontrolovali sankcie OSN proti FR Juhoslávii, čo bola prvá takáto operácia v Európe od druhej svetovej vojny.