1194 – narodila sa sv. Klára z Assisi, zakladateľka františkánskej ženskej rehole klarisiek.
1342 – zomrel na hrade Vyšehrad uhorský kráľ Karol I. Róbert.
1366 – uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu Bardejov právo meča, čo dovoľovalo richtárovi a mestskej rade trestať obyvateľov mesta aj smrťou.
1671 – v Bratislave bol popravený protestantský kazateľ a vizionár Mikuláš Drábik. Na seba pútal pozornosť apokalyptickými víziami o skaze habsburského rodu.
1723 – narodil sa anglický maliar Joshua Reynolds, jeden z najväčších svetových portrétistov. V roku 1768 založil Kráľovskú akadémiu umení a bol jej prvým predsedom.
1843 – na evanjelickej fare v Hlbokom sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli, že spisovný jazyk na Slovensku bude založený na báze kultúrnej stredoslovenčiny.
1858 – narodil sa Petar Bojović, osloboditeľ Belehradu.
1867 – francúzsky vynálezca Joseph Monier získal patent na železobetónu.
1940 – Adolf Hitler vydal smernicu o začatí príprav na inváziu cez Lamanšský prieliv do Veľkej Británie – operáciu Seelöwe.
1965 – otvorili 11,6-kilometrový alpský tunel pod Mount Blancom, v tom čase najdlhší na svete.
2019 – Ursula von der Leyenová bola zvolená za novú predsedníčku Európskej komisie. Nová predsedníčka EK vtedy povedala, že chce potvrdiť európsku perspektívu pre západný Balkán.