Minister zahraničných vecí Srbska republiky Marko Đurić vo Washingtone oznámil, že Srbsko sa pripojí k vesmírnemu programu Artemis podpísaním série dohôd o spolupráci s americkou vesmírnou agentúrou NASA.
Uviedol, že táto návšteva Spojených štátov amerických je popri otvorení strategického dialógu významná aj pre dejiny srbskej vedy, pretože podpísanie uvedených dohôd otvorí dvere srbským vedcom, spoločnostiam a inštitúciám na účasť v jednom z najvyspelejších vesmírnych programov na svete.
Zdôraznil, že hoci sa Srbsko aktívne nezapája do výskumu vesmíru a nemá vlastný vesmírny program, je krajinou, z ktorej pochádzajú významné osobnosti, ako sú Nikola Tesla, Milutin Milanković či David Vujić. Pripomenul, že Vujić patril medzi priekopníkov programu Apollo a bol členom tzv. „srbskej sedmičky“ inžinierov a technikov, ktorí prispeli k programu NASA, v rámci ktorého sa uskutočnilo pristátie človeka na Mesiaci.
Srbsko je podľa jeho slov odhodlané podporovať výskum vesmíru na mierové účely a rešpektovať medzinárodné právo. Dodal, že dohoda prispeje k vytvoreniu priaznivého rámca pre ďalší rozvoj krajiny a má aj symbolický a politický význam, keďže sa podpisuje v rámci strategického dialógu, ktorý predstavuje historický krok vpred vo vzťahoch medzi Srbskom a Spojenými štátmi.
Đurić zároveň zdôraznil, že Srbsko si uvedomuje význam zaradenia medzi krajiny, s ktorými Spojené štáty rozvíjajú partnerskú a priateľskú spoluprácu.