Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že peniaze, ktorých vyplatenie bolo oznámené z Akciového fondu, patria všetkým občanom Srbska. Dodal, že štát týmto spôsobom chce opäť ukázať svoju zodpovednosť voči občanom – pomôcť im a podporiť ich.
„Tu nie je žiadny priestor pre malichernú politiku a nezmyselnú kritiku, ktorej sme svedkami a ktorú šíria tí, ktorým je cudzia už samotná myšlienka, že štát je tu pre občanov, aby im pomohol a stál pri nich. Rok čo rok sa vo svete striedajú krízy a je skutočne dôležité, aby občania videli, že ich štát je silný a stabilný a že sa naň môžu spoľahnúť,“ uviedol minister Mali.
Ako sa ďalej uvádza v správe ministerstva, Srbsko vedie zodpovednú a serióznu hospodársku politiku a v prvom štvrťroku tohto roka patrilo medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v Európe s rastom na úrovni 3,2 percenta. Minister Mali uviedol, že verejný dlh predstavuje 43,8 percenta, na účte má štát približne päť miliárd eur, nezamestnanosť je pod hranicou deväť percent a príjmy občanov rastú v reálnom vyjadrení.