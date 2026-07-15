Včera v Galérii moderného umenia v Golubci otvorili výstavu kovačického insitného maliarstva zo zbierky Galérie a Nadácie Babka.
Organizátormi podujatia boli Galéria a Nadácia Babka a Mestská knižnica v Golubci. Záštitu nad výstavou prevzali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku a Obec Golubac.
Na slávnostnom otvorení prítomných privítal riaditeľ Mestskej knižnice v Golubci Milen Bogojević. K účastníkom sa následne prihovorili veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a zakladateľ Galérie a Nadácie Babka Pavel Babka.
Vo svojich príhovoroch zdôraznili význam dlhoročného priateľstva medzi Srbskom a Slovenskom, ako aj prínos slovenskej národnostnej komunity k zachovávaniu kultúrneho dedičstva. Osobitne vyzdvihli kovačické insitné maliarstvo, ktoré je zapísané v Reprezentačnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie symboly spoločného kultúrneho dedičstva.
Na výstave sú zastúpené diela maliarov Pavla Hajka, Vieroslavy Svetlíkovej, Evy Hrkovej, Maríny Petríkovej a Kláry Babkovej. Ide o autorov, ktorí spoločne vytvorili obraz Dobrý hlas sa ďaleko počuje, namaľovaný bezprostredne po zápise kovačického insitného maliarstva do RZNKDĽ UNESCO.
Pred otvorením výstavy hostí z Kovačice a Belehradu prijal predseda Obce Golubac Nebojša Mijović. Súčasťou programu bola aj organizovaná návšteva Golubskej pevnosti, jednej z najvýznamnejších historických pamiatok na Dunaji.
Výstava bude pre návštevníkov v Golubci sprístupnená do 10. augusta. Následne bude predstavená aj verejnosti v Bratislave, Paríži, Ríme a Chicagu.