Obecné Združenie penzistov Báčsky Petrovec dnes predpoludním v telocvični Základnej školy Jána Čajaka zorganizovalo športový deň.
Ide o druhý rok tejto aktivity, ktorá si medzi penzistami získala obľubu. Tohto roku sa športovej súťaže zúčastnili členovia dôchodcovských združení zo všetkých štyroch dedín tejto obce – z Petrovca, Kulpína, Hložian a Maglića.
Na úvod sa prítomným prihovoril predseda Obecného združenia penzistov Báčsky Petrovec Boško Bogunović a oboznámil ich s propozíciami a pravidlami súťaže. Tie vychádzajú z pravidiel športovej olympiády penzistov v Srbsku, ktorá sa organizuje už mnoho rokov, ale penzisti z územia tejto obce sa na nej doteraz zúčastnili iba raz – vlani. Aj tohto roku si zaumienili opäť vyskúšať svoje schopnosti, keďže vlani dosiahli dobré výsledky a so svojím vystúpením boli veľmi spokojní.
Zo 40 záujemcov si svoje schopnosti vyskúšali v hádzaní šípok do terča, v triafaní malých bránok voľným kopom futbalovej lopty, v hádzaní basketbalovej lopty do koša, v rýchlej chôdzi na krátkej trati, ako aj v šachu.
Evidovali aj dosiahnuté výsledky, súťaž bola úspešná a na záver najúspešnejší športovci spomedzi penzistov získali od organizátora diplomy.
Podľa slov samotných účastníkov tohto športového podujatia bola nálada vynikajúca, v uvoľnenej atmosfére strávili predpoludnie, hoci podmienky v telocvični neboli ideálne – slabšie vetranie a horúčava všetkým sťažovali. Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia sa totiž spotia aj profesionálni športovci.
Pri tejto príležitosti penzistov navštívila aj delegácia obecnej samosprávy a popriala im veľa úspechov a zdaru aj v športovaní.
Aj tohto roku cieľom športovej súťaže bolo vytvoriť dobrý tím zložený z mužov aj žien, ktorý bude reprezentovať penzistov z Báčskopetrovskej obce počas tohto leta nielen na obvodovom, ale aj na pokrajinskom kole a na republikovej úrovni športovej olympiády penzistov.