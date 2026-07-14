Naša mužská basketbalová reprezentácia do 17 rokov sa nedávno stala vicemajstrom sveta na šampionáte v Istanbule. Vo finále síce prehrala s USA, no akoby inšpirovala starších kolegov – basketbalistov do 20 rokov. Tí v týchto dňoch súťažia na majstrovstvách Európy v Slovinsku a môžeme konštatovať, že prvú fázu zvládli na výbornú.
Srbsko totiž v príliš silnej skupine s Poľskom, Litvou a Lotyšskom obsadilo prvé miesto a dosiahlo tri presvedčivé triumfy. Práve uvedeným poradím naša selekcia aj hrala zápasy – s Poľskom na otvorení turnaja bolo 84 : 67 v náš prospech, potom Srbsko porazilo Litvu výsledkom 79 : 57 a v treťom kole prekonali aj Lotyšsko, a to 89 : 66.
Skupinovú fázu uzavrelo s plným počtom bodov a celkovým skóre +62 košovým skóre. Lepší výkon majú len hostitelia Slovinci a Francúzi, ale v každom prípade si výkony našich basketbalistov zaslúžia pochvalu. Víťazstvo v skupine znamená, že Srbsko v osemfinále smeruje na Taliansko, ktoré vo svojej skupine obsadilo posledné miesto.
Rovnako ako na ostatných basketbalových šampionátoch mladších kategórií pod patronátom FIBA, aj na U20 po skupinovej fáze eliminovaný nie je ani jeden tím. Do vyraďovacej časti postupujú všetky mužstvá, takže aj tie, ktoré si v skupine počínali menej úspešne, dostávajú druhú šancu..
Taliansko môže byť nepríjemným súperom, zvlášť ak do úvahy vezmeme tradíciu vzájomných zápasov. Platí to predovšetkým pre seniorský tím, ktorý dvakrát práve proti Talianom zostal bez významných miesteniek – najprv v boji o postup na Olympijské hry v Tokiu a následne aj na šampionáte Európy 2022, keď sme práve proti Taliansku vypadli v osemfinále. Dúfajme, že mladíci to zohrajú oveľa lepšie a že dobré výkony zo skupiny budú pokračovať.
Osemfinále Srbsko – Taliansko je na programe v stredu od 20.30 hod. O tom, že sú Taliani vždy nepríjemní súperi pre Srbsko nasvedčuje aj fakt, že práve aj U20 reprezentácia na posledných dvoch majstrovstvách Európy v minulom roku a v roku 2024 proti tomuto rivalovi prehrala.
Pred rokom sme proti nim vypadli v semifinále a Taliansko sa následne stalo majstrom Európy, kým pred dvomi rokmi Srbsko v zápase o umiestnenie tiež bolo neúspešné.
Srbsko vlani na U20 šampionáte Európy obsadilo štvrté miesto – v semifinále sme prehrali teda s Talianskom a v boji o bronz úspešnejšie bolo Francúzsko.
Naša reprezentácia basketbalistov do 20 rokov však v poslednom desaťročí nebola najúspešnejšia – v semifinále totiž Srbsko nehralo od roku 2016 a medzi štyri najlepšie celky sa naši vrátili práve vlani. Náš posledný titul v tejto kategórii datuje z roku 2015 a Srbsko na U20 majstrovstvách Európy vyhralo úhrnne trikrát.
Podujatie sa koná od roku 1992 a naša reprezentácia vyhrala aj v roku 1998 ako Juhoslávia a v roku 2006 ako Srbsko a Čierna Hora.
Zaujímavosťou je, že zatiaľ ani jeden národný tím nemá viac ako tri tituly – sú to Španielsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Srbsko, avšak Španieli majú úhrnne až 16 medailí, lebo šesťkrát získali striebro a v siedmych prípadoch boli bronzoví.