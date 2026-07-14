Minister školstva Dejan Vuk Stanković vyhlásil, že záverečné skúšky a zápis žiakov na stredné školy boli úspešne ukončené a že v prvom a druhom zápisnom kole sa zapísalo približne 58 000 žiakov.
Uviedol, že v školách zostáva ešte viac ako 10 000 voľných miest a že záverečné skúšky absolvovalo 64 400 žiakov základných škôl a účastníkov funkčného vzdelávania dospelých. Priemerný počet bodov zostal na úrovni minuloročných výsledkov. O niečo slabšie výsledky boli zaznamenané z materinského jazyka, zatiaľ čo matematika a voliteľný predmet vykázali lepší trend.
Zdôraznil, že na stredných školách je k dispozícii 72 000 miest, a dodal, že žiaci, ktorí sa nezapísali v júli, sa budú môcť zapísať v treťom zápisnom kole v auguste.