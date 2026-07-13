Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva prijalo Vyhlášku o základných náležitostiach zmluvy medzi poľnohospodárskym výrobcom a spracovateľom alebo nákupcom poľnohospodárskych výrobkov, čím sa zavádzajú jasné pravidlá v podnikaní a zabezpečuje väčšia právna a ekonomická istota pre všetkých účastníkov trhu.
Nová vyhláška, prijatá na základe zákona o úprave trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, presne stanovuje, čo musí každá zmluva obsahovať, a predstavuje dôležitý krok smerom k lepšie organizovanému, transparentnejšiemu a predvídateľnejšiemu trhu s poľnohospodárskymi výrobkami v Srbsku, uvádza sa v oznámení ministerstva.
Povinnosť uzavrieť písomnú zmluvu sa vzťahuje na dodávky poľnohospodárskych výrobkov v sektoroch obilnín, ovocia a zeleniny, spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, včelích výrobkov, ako aj ďalších výrobkov stanovených právnymi predpismi. Takýmto spôsobom budú výrobcovia aj nákupcovia vopred poznať svoje práva, povinnosti a podmienky podnikania.
Vyhláška stanovuje, že zmluva musí obsahovať údaje o zmluvných stranách, predmet zmluvy, množstvo a harmonogram dodávok, cenu, lehoty a spôsob platby, miesto a spôsob dodania, zodpovednosť za kvalitu a množstvo výrobkov, postup v prípade vyššej moci, trvanie zmluvy a spôsob jej uzavretia.
Osobitne boli spresnené aj lehoty splatnosti. V súlade so zákonom o obchodných praktikách musia byť rýchlo sa kaziace poľnohospodárske a potravinárske výrobky uhradené v lehote do 30 dní, zatiaľ čo pri ostatných výrobkoch je lehota splatnosti do 60 dní.