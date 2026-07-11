Obec Pukanec (Okres Levice) v dňoch 3. až 5. júla usporiadala festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie známejší ako Pukanské remeselnícke trhy 2026.
Počas prvého júlového víkendu sa konal tam 32. ročník tohto tradičného podujatia, ktorý priniesol ukážky ľudovej výroby, prehliadky historických pamiatok a výstavy. Návštevníci podujatia mali príležitosť zabaviť sa pri bohatom kultúrnom programe a ochutnať ponuku otvorených dvorov a gastronomické špeciality pripravené podľa starodávnych receptúr. V Pukanci si na svoje prišli aj znalci kvalitných vín a produktov z moruše čiernej.
Zástupcovia z Obce Pukanec pobudli koncom novembra 2025 v Starej Pazove, keď sa tam konal prvý Valčíkový večierok. Toto podujatie zorganizovalo Združenie Slovenská vojvodinská harmónia, v spolupráci so SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Združenia Pukliar zo Slovenska. Počas trvania podujatia hostia z Pukanca priamo na mieste pripravovali a varili tradičné jedlo – párance.
Tieto a mnohé iné jedlá na Pukanských remeselníckych trhoch 2026 mali možnosť vyskúšať aj členovia FS Klasy, ktorý pracuje pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. O zájazde Klasov na tomto podujatí, ktorý sa realizoval práve vďaka projektu Združenia Slovenská vojvodinská harmónia, nám porozprával Zlatko Ruman, umelecký vedúci a choreograf. Ako uviedol, do programu sa okrem tancov a spevov zapojili aj so svojou kuchyňou, a to v rámci Dvora vojvodinských Slovákov. Na zájazde v Pukanci okrem Klasov boli aj Selenčania – so svojimi špecialitami, dievčenskou speváckou skupinou a orchestrom KUS Jána Kollára, ako aj Vojlovičania – členovia SKOS Detvan, ktorí sa predstavili s orchestrom, folklórnou skupinu a tiež gastronómiou Slovákov z Dolnej zeme prezentovali tri kultúrno-umelecké spolky z Vojvodiny.