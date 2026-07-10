V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade včera vyhodnotili tohtoročný fotosúbeh. V poradí 16. ročník tohto podujatia mal tému Duchovný život vojvodinských Slovákov. Pri tejto príležitosti predstavili aj dvojjazyčnú fotomonografiu Zastavený čas, ktorá mapuje prvých 15 rokov tejto jedinečnej fotografickej súťaže.
Okrem riaditeľky ÚKVS Anny Spevákovej prihovoril sa aj zodpovedný redaktor publikácie Ladislav Čáni. Povedal, že po 15 ročníkoch, ktoré priniesli úctyhodný počet fotografií zachytávajúcich rozmanité aspekty existencie tunajších Slovákov, vznikla myšlienka o potrebe vyhodnotenia získaného materiálu a jeho prezentáciu v podobe knižného vydania. O tejto publikácii hovoril aj docent Dr. Michal Babiak, autor úvodnej eseje.
Na tohtoročný súbeh bol zaslaný rekordný počet príspevkov – viac ako 850 fotografií zo 14 prostredí, ktoré zaslalo 28 účastníkov. Odborná porota pracovala v zložení: Ján Chrťan, profesor dejín, Svetlana Vojnićová-Feldyová, evanjelická farárka, a Martin Bajza, evanjelický farár. Podľa ich hodnotenia prvú cenu získala Zuzana Ďurovková z Kysáča, druhú Ján Špringeľ z Kovačice a tretiu Ivica Grujić Litavský z Aradáča.
Program spestrili členky zmiešaného evanjelického cirkevného zboru v Novom Sade pod taktovkou Anny Crveniovej a program moderovala Danica Vŕbová.