Pomocník primátora Nového Sadu Ivan Siler dnes slávnostne otvoril v Mediálnom centre RTV 14. ročník podujatia Tesla Global Forum 2026, ktorý je tento rok venovaný pripomenutiu 170. výročia narodenia Nikolu Teslu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo približne 90 študentov zo Srbska a zo zahraničia, medzi nimi aj študenti zo Slovenska, z Kosova a Metóchie a z Kragujevca, ako aj predseda Matice slovenskej v Bratislave Marián Gešper.
Štrnásty ročník Tesla Global Forum sa koná od 9. do 12. júla v Novom Sade, Sriemskych Karlovciach a v kláštore Šišatovac na Fruškej hore.
„Nikola Tesla obohatil celý svet nielen svojimi vynálezmi, ale aj myšlienkou, že poznanie musí slúžiť všeobecnému dobru. Tesla Global Forum predstavuje miesto stretnutia vedy, kultúry a vzdelávania, kde sa mladým ľuďom otvárajú nové obzory a podporuje sa rozvoj inovatívneho myslenia. Rozvoj Nového Sadu je založený na poznaní, vzdelávaní a moderných priemyselných odvetviach. Dnes v meste pôsobí 1 064 spoločností s viac ako 15 000 zamestnancami v sektore informačných a komunikačných technológií, čo zaraďuje Nový Sad medzi popredné regionálne centrá digitálnej ekonomiky a inovácií,“ zdôraznil Ivan Siler.
Obsah programu Fóra je zameraný na akademickú komunitu, najmä na študentov a mladých ľudí, s cieľom ich aktívneho zapojenia do súčasných trendov v oblastiach vedy, techniky, spoločenských vied, kultúry a umenia.