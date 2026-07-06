Primátor Nového Sadu Žarko Mićin prijal dnes predstaviteľov Komisie pre dohľad a správu štátneho majetku vlády provincie Šan-tung, ako aj delegáciu spoločnosti Shandong Hi-Speed Group.
Počas rokovania sa diskutovalo o rozvojových prioritách mesta Nový Sad v oblasti infraštruktúry s osobitným dôrazom na projekt výstavby pešo-cyklistického mosta, ktorý bude realizovať spoločnosť Shandong Hi-Speed Group.
Primátor Mićin zdôraznil, že Nový Sad prikladá veľký význam spolupráci s čínskymi partnermi. Pripomenul, že vzťahy medzi Srbskom a Čínskou ľudovou republikou sú na historicky najvyššej úrovni vďaka pevnému priateľstvu obidvoch krajín a komplexnému strategickému partnerstvu, ktoré vybudovali prezident Srbska Aleksandar Vučić a prezident Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pching.
Hovorili aj o nedávnej návšteve delegácie mesta Nový Sad v Ťinane, hlavnom meste provincie Šan-tung, počas ktorej sa rokovalo o ďalšom rozvoji spolupráce v oblastiach komunálnej infraštruktúry, dopravy, hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Zhodli sa, že táto návšteva predstavovala významný krok k vytvoreniu ešte pevnejších inštitucionálnych a hospodárskych väzieb a k vytvoreniu podmienok na realizáciu nových spoločných projektov.
Účastníci stretnutia vyjadrili obojstrannú pripravenosť pokračovať v intenzívnom dialógu a spolupráci s presvedčením, že existuje značný priestor na realizáciu budúcich investícií a projektov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Nového Sadu a posilneniu priateľských vzťahov medzi Srbskom a Čínou.