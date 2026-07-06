Včera sa pred Domom kultúry v Nových Bánovciach uskutočnil jubilejný desiaty ročník podujatia Sriem v srdci, v organizácii tamojšieho Občianskeho združenia Eko Ban a s podporou Obce Stará Pazova a MS Nové Bánovce.
Počas uplynulého desaťročia toto podujatie prerástlo do jedného z najznámejších podujatí na týchto priestranstvách venovaných zachovávaniu sriemskych tradícií, pričom spája milovníkov autentických chutí, zvykov a kultúrneho dedičstva.
Návštevníci mali možnosť vychutnať si bohatú ponuku tradičných jedál, kochať sa v ľudových krojoch a pozrieť si bohatý kultúrno-umelecký program.
Mnohí vystavovatelia – združenia žien a občanov, remeselníci, poľnohospodárske gazdovstvá a vinári – predstavili to najlepšie zo svojho kraja. V rámci podujatia boli vyhlásení aj najúspešnejší vo viacerých kategóriách, pričom osobitnú pozornosť pritiahla aj súťaž vo varení rybacej polievky.
Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili početní vystavovatelia a účastníci kultúrno-umeleckého programu. Vládla tam dobrá atmosféra, ktorá najkrajším spôsobom reprezentovala duch Sriemu.
Medzi účastníkmi boli aj Boľovčania (Združenie Perla) a Staropazovčania. Členovia SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa predstavili nielen ako vystavovatelia, ale aj ako účastníci v programe. Členky Združenia pazovských žien mali svoj stánok, na ktorom predstavili svoje ručné práce, tkané uteráky a chýrečné pazovské šúšťovníky. Osobitný stánok mala aj známa insitná maliarka Anna Očovajová zo Starej Pazovy, ktorá sa predstavila i časťami detského ľudového odevu a práve jej a Združeniu pazovských žien sa dostali odmeny – ďakovné listy za detský ľudový odev a ženský ľudový odev.
V bohatom kultúrno-umeleckom programe vystúpila aj časť speváckej skupiny Združenia pazovských žien a vokálna sólistka Maja Stupavská za sprievodu harmonikára Dária Fabiana.