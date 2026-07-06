Ošetrenie proti komárom zo vzduchu a zo zeme na území Obce Báčsky Petrovec sa uskutoční v období od 6. do 21. júla, v prvom termíne s priaznivými poveternostnými podmienkami, oznámila novosadská spoločnosť Ciklonizacija Logistika.
Ako sa uvádza v oznámení, ošetrenie bude vykonané prípravkami na báze lambda-cyhalotrínu a deltametrínu.
Zároveň upozorňujú včelárov, že použitý prípravok je pre včely toxický, preto by mali úle uzavrieť alebo premiestniť najmenej päť kilometrov od miest, kde sa bude vykonávať ošetrenie. Účinok prípravku trvá jeden deň.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec