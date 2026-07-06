Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačić dnes vyhlásil, že nový návrh zákona o zbraniach a strelive systematickým a komplexným spôsobom upravuje oblasť zbraní a streliva v Srbsku.
Na mimoriadnom zasadnutí Národného zhromaždenia Srbska pri predstavovaní návrhu zákona minister Dačić uviedol, že medzi hlavné novinky patrí trvalá platnosť zbrojných preukazov, zvýšenie vekovej hranice na nadobudnutie zbraní, na ktoré je v určitých kategóriách potrebné povolenie, presnejšia a podrobnejšia úprava podmienok uchovávania, nosenia, prepravy a manipulácie so zbraňami, ako aj podrobnejšia regulácia činnosti civilných strelníc.
„Práce na návrhu zákona sa začali v roku 2023 po tragických udalostiach, ku ktorým došlo v Srbsku v máji toho roku. Vláda Srbska s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku prijala celý rad opatrení, medzi ktoré patrila aj príprava nového zákona o zbraniach a strelive, respektíve novelizácia existujúceho zákona. Cieľom bolo systematickým prístupom sprísniť podmienky držby a nosenia strelných zbraní a jasne vymedziť práva a povinnosti právnických osôb a podnikateľov vykonávajúcich činnosti súvisiace so zbraňami,“ povedal minister Dačić.