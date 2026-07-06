V rámci osláv Dňa Selenče sa v sobotu 4. júla na nádvorí súkromnej galérie a etnodomu manželov Anny a Štefana Nosálovcov, pri rímskokatolíckom kostole, uskutočnil tradičný už 7. Detský výtvarný tábor. Organizátorom podujatia bol Spolok svätého Vojtecha – Miestna skupina v Selenči, ktorý aj tento rok pripravil deň plný tvorivosti, výtvarného umenia a priateľských stretnutí.
Na tábore sa zúčastnilo približne 40 detí, pre ktoré organizátori zabezpečili všetok potrebný výtvarný materiál. Mladí účastníci dostali voľnú tému aj možnosť slobodne si zvoliť výtvarnú techniku. Najčastejšie siahali po drevených pastelkách, vodových a akrylových farbách, pričom ich práce odrážali detskú fantáziu a vlastné umelecké videnie sveta. Hotové diela zostali organizátorom a budú vystavené v galérii Nosálovcov. Na záver podujatia si všetky deti odniesli diplomy a darčeky.
Tohtoročný tábor mal aj medzinárodný rozmer. Okrem detí zo Selenče sa na ňom zúčastnili hostia z Rumunska (Nadlaku), Talianska, zo Slovenska, ako aj z Kysáča, Báčskeho Petrovca, Pivnice a Báča. Účastníkov na úvod privítala maliarka a hlavná organizátorka Anna Nosálová. Prihovorili sa aj hostia z Nadlaku – predstavitelia Združenia výtvarných umelcov Ludovica Sosnaka a mestskej samosprávy, ktorí vyzdvihli dlhoročnú spoluprácu so Združením petrovských výtvarných umelcov i význam rozvíjania dolnozemskej kultúrnej spolupráce.
Odborným lektorom tábora bol akademický maliar Zvonimír Pudelka, ktorý ocenil veľký záujem detí o výtvarnú tvorbu. „Teší ma, že sa aj tohto roku zúčastnil veľký počet detí. Na tvorenie sme im dali voľnú tému aj voľný výber techniky, takže mali možnosť naplno prejaviť svoju tvorivosť. Som spokojný s výsledkami, pretože podujatie splnilo svoj cieľ,“ povedal. Pri vedení tvorivých dielní mu pomáhala maliarka Anna Nosálová.
Siedmy ročník detského výtvarného tábora otvoril pokrajinský poslanec Pavel Surový, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dlhoročnú prácu Anny a Štefana Nosálovcov pri rozvíjaní výtvarného umenia v Selenči. Zdôraznil, že tábor každoročne spája deti z viacerých prostredí a krajín a vytvára priestor na rozvoj ich talentu. Vyjadril nádej, že práve medzi účastníkmi tábora vyrastú budúci výtvarní umelci, ktorí sa presadia aj za hranicami.
Realizáciu tábora podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami, Spolok svätého Vojtecha, ako aj miestni sponzori.
Detský výtvarný tábor bol iba jedným z podujatí, ktoré Spolok svätého Vojtecha organizuje na podporu výtvarného umenia. Už 25. júla sa uskutoční ďalší ročník výtvarného tábora vo františkánskom kláštore v Báči, kde sa opäť stretnú mladí výtvarníci z viacerých prostredí.