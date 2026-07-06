Náš najlepší tenista Novak Đoković sa kvalifikoval do štvrťfinále dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny, čiže na neoficiálnych Svetových majstrovstvách – na Wimbledone.
Na londýnskej tráve Nole zvíťazil ako turnajová sedmička nad Rusom Romanom Safiullinom výsledkom 3 : 1 na sety, konkrétne 7 : 6, 6 : 3, 3 : 6, 6 : 3. Zároveň po tomto triumfe dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England Clube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom.
Novak si zahrá medzi osmičkou najlepších vo Wimbledone sedemnásty raz v kariére a zároveň naďalej je reálna šanca, že vyrovná rekord aj v počte triumfov na londýnskej tráve, keďže je momentálne stále v čele najúspešnejších na tomto turnaji Federer, ktorý triumfoval osemkrát, zatiaľ čo Novak v Londýne zatiaľ oslavoval sedemkrát, rovnako ako aj Američan Pete Sampras.
Viac singlových víťazstiev ako Nole má na Wimbledone už iba legendárna Martina Navrátilová, ktorá dosiahla počas kariéry 120 výhier na tomto turnaji v dvojhre.
„Dnes to bol jeden z tých dní, keď som nechcel zostať vo výmene príliš dlho. Na základe toho som musel zmeniť taktiku. Naša myseľ neustále blúdi, je veľmi ťažké udržať ju v prítomnom okamihu. Kto to dokáže, ten je víťaz,“ uviedol Novak Đoković po triumfe v osemfinále.
Avšak nedeľný duel proti Safiullinovi sa nezačal pre Novaka dobre. V prvom sete však preukázal veľkú silu a stabilitu, keď zvrátil stav 2 : 5. Prvé dejstvo dotiahol do tajbrejku, v ktorom využil tretí setbal, aj keď Rus úspešne odolal prvému setbalu na Noleho podávanie.
V druhom sete bol už Đoković lepším hráčom a vyhral ho zaslúžene 6 : 3. Vtedy sa zdalo, že zápas skončí výsledkom 3 : 0 v prospech nášho hráča, zvlášť ak do úvahy berieme aj fakt, že Safiullin mal aj zdravotné ťažkosti. Po piatom geme tretieho setu tak musel zasiahnuť aj lekár, Safiullin sa stabilizoval a krátka pauza akoby Novaka vyhodila z rytmu, keďže následne stratil podanie a prehral set výsledkom 3 : 6.
Vo štvrtom však vykročil ideálne, dosiahol break s nulou už v druhom game, potom získal game a zápas rutinovane ukončil – znovu bolo 6 : 3.
Tak sa po triumfe nad Rusom vo štvrťfinále Novak stretne s tretím nasadeným Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom, ktorý po takmer štyriapolhodinovej bitke vyradil Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska výsledkom 3 : 2 na sety.
Proti Safiullinovi teraz má Nole skóre 4 : 0, kým s Kanaďanom Augerom-Aliassimeom zatiaľ majú 1 : 1. Novak vyhral v roku 2022 v Ríme na Masters 1000 turnaji vo štvrťfinále, kým Kanaďan oslavoval v tom istom roku na podujatí Laver Cup.
Zápas štvrťfinále na Wimbledone 2026 medzi Novakom a Felixom je na programe v utorok a mal by sa začať na pravé poludnie.
Pozíciu favorita úspešne zvládol aj najvyššie nasadený tenista, Talian Jannik Sinner. V troch setoch si poradil s japonským kvalifikantom Shintarom Mochizukim za necelé dve a pol hodiny.
V ženskej dvojhre je prekvapením to, že Bieloruska Aryna Sabalenka vypadla v osemfinále. V tejto fáze prehrala v zápase so 14. nasadenou hráčkou podujatia, Naomi Osakovou z Japonska výsledkom 6 : 2, 7 : 6.
Osaková sa vo štvrťfinále stretne s Češkou Karolínou Muchovou, inak desiatou favoritkou tohtoročného Wimbledonu.