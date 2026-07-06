Aj tohto roku si predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj krajania pripomenuli Deň zahraničných Slovákov pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave.
Účastníkov privítala predsedníčka Úradu Dagmar Repčeková, ktorá zdôraznila význam slovenských krajanských komunít a poďakovala všetkým, ktorí aj ďaleko od vlasti uchovávajú slovenský jazyk, kultúru a tradície.
V mene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vystúpila generálna riaditeľka Sekcie verejnej a kultúrnej diplomacie Karla Matiaško Wursterová, ktorá prečítala pozdrav ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára.
Program doplnili príhovory zástupcov slovenských komunít z Dolnej zeme a Českej republiky, ako aj vystúpenia zboru Enthea zo Slovenska, speváckeho zboru Ozveny z Maďarska a Folklórneho súboru Limbora z Českej republiky.
Program obohatilo aj spoločné hudobné vystúpenie Timey Galda, Margity Garajskej a Leventeho Galdu z Maďarska v sprievode harmonikára Miroslava Bruka z Jánošíka.
Vrcholom podujatia bolo kladenie kvetov pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva ako prejav úcty všetkým generáciám Slovákov, ktoré si aj za hranicami dokázali zachovať svoje korene a odovzdať ich ďalším generáciám. Kvety položila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. Prítomný bol aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák.